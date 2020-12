Le Maroc rembourse par anticipation une partie du tirage sur la Ligne de Précaution et de Liquidité 

Cette opération qui sera effective le 8 janvier 2021, permet de soulager les engagements financiers futurs du Maroc tout en réduisant le coût grâce, en particulier, aux conditions très favorables de la dernière émission du Trésor à l’international, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration (MEFRA) et Bank Al Maghrib (BAM), notant que « cette opération ne manquera pas non plus de renforcer la confiance des investisseurs et des marchés dans notre économie ».

Ladite opération a été unanimement saluée par les membres du Conseil d’administration du FMI lors de sa réunion du 18 décembre à l’occasion de l’examen du rapport des consultations au titre de l’Article IV pour le Maroc.

Dans le cadre de sa réponse proactive à la crise de la pandémie de la Covid-19, le Royaume avait procédé le 7 avril dernier à un tirage sur la LPL pour un montant équivalent à près de 3 milliards de dollars américains, remboursable sur 5 ans, avec une période de grâce de 3 ans, rappelle la même source.

A présent, et après l’effort de mobilisation exceptionnel du Trésor, avec notamment deux émissions sur le marché financier international, l’encours des AOR (Avoirs Officiels de Réserve) du Maroc a atteint un niveau confortable qui lui permet de couvrir au-delà de sept mois de ses importations de biens et services, « une situation qui devrait se maintenir à moyen terme », conclut le communiqué.

