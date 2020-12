Le Maroc prévoit de réduire la consommation d’énergie de 20% à l’horizon 2030

Le Maroc s’est engagé dans le processus de la transition énergétique depuis 2009 pour développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique tout en renforçant l’intégration régionale. Ainsi, le plan national pour le développement des énergies renouvelables prévoit non seulement de réduire de 20% sa consommation d’énergie, mais aussi de dépasser 52% de la puissance électrique installée à partir de sources renouvelables. A terme, l’objectif du Maroc est d’optimiser le mix électrique autour de choix technologiques fiables et compétitifs, en combinant les différentes technologies offertes dans le domaine des énergies renouvelables.

En ce sens, le Royaume appelle à explorer les opportunités spécifiques de coopération et à renforcer la coopération nord-sud, en particulier dans les domaines des technologies énergétiques propres, de développement des cadres politiques et réglementaires pour encourager les investissements, de l’accroissement de l’efficacité énergétique et de la réalisation des Objectifs du développement durable. Et ce, en exploitant des solutions énergétiques propres centralisées et décentralisées pour parvenir à un accès universel à une énergie durable et moderne d’ici 2030.