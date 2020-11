Le Maroc et les États-Unis lancent la planification de l’exercice « African Lion 21 »

Le Général Major Andrew Rohling, Commandant adjoint de l’armée américaine en Europe et en Afrique, et le Général de corps d’armée, El Farouk Belkhir, commandant la Zone Sud des Forces Armées Royales se sont entretenus, jeudi à Agadir, sur les préparatifs et le déroulement, l’année prochaine, de l' »African Lion 21″, l’exercice d’entraînement militaire le plus large du continent, qui se tiendra dans un contexte marqué par l’incertitude liée à la pandémie COVID-19.