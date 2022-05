Le Maroc en vedette à la Foire internationale de l’agriculture en Serbie

L’Ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohammed Amine BELHAJ et le Directeur Général de l’ADA, El Mahdi ARRIFI, ont inauguré aujourd’hui le pavillon marocain à la 89ème édition de la Foire Internationale de l’Agriculture de Novi Sad en Serbie qui se tient du 21 au 27 Mai 2022.

Cet événement agricole, sera l’occasion de mettre en avant les différentes opportunités d’investissement dont regorge le Maroc et pouvant susciter l’intérêt des investisseurs étrangers. Avec son climat des affaires stable et prometteur, ses ressources humaines qualifiées, les infrastructures mises en place, les instruments de loi instaurés et les institutions publics et privés dédiés, le Maroc est l’un des pays de l’Afrique les plus attractifs en termes d’investissement.

Dans ce cadre, l’ADA a mis en place un pavillon institutionnel de 80 m² pour promouvoir l’investissement et le climat des affaires dans le secteur agricole au Maroc tout en mettant en avant les données requises et susceptibles d’intéresser le public cible.

Aussi, l’ADA organise tout au long de la durée du salon, des rencontre B2G avec des sociétés et des investisseurs serbes opérant dans le secteur agricole et intéressés par l’investissement au Maroc. De plus, l’ADA programme, le dimanche 22 mai une importante conférence économique où une quarantaine d’opérateurs seront conviés pour s’informer davantage sur les opportunités d’investissement dans le secteur agricole dans le cadre de la stratégie Génération Green « 2020-2030 ».

Pour rappel, la Foire Internationale d’Agriculture de Novi Sad est le plus grand événement dans le domaine de l’agriculture en Europe du Sud-Est. Il accueille cette année 400 exposants provenant de 25 Pays.