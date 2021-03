Le Maroc, au Top 5 des pays les plus sûrs où voyager

Alors que le Maroc s’est récemment vu féliciter par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’efficacité de sa campagne vaccinale contre le coronavirus, Tourlane, le spécialiste en ligne pour des voyages de rêve sur mesure, révèle que le Royaume fait partie du Top 5 des destinations les plus sûres où voyager et ce pour la troisième semaine consécutive.

Apparu au classement des destinations les plus sûres où voyager à la mi-février 2021, soit deux semaines après le lancement de sa campagne vaccinale, le Maroc a depuis progressé de quatre places et occupe aujourd’hui le 5ème rang du classement Tourlane, devant la Nouvelle-Zélande, l’Islande et le Zimbabwe, révèle le classement Tourlane des destinations les plus sûres, dévoilé lundi.

Par ailleurs, le Maroc est pour la troisième semaine consécutive, le seul autre pays d’Afrique du Nord à faire partie du classement avec l’Égypte, souligne l’étude établie en collaboration avec Johann Jones, ancien directeur adjoint de l’OTAN, désormais conseiller en sécurité chez Tourlane.

L’enquête inclut des destinations du monde entier actuellement ou prochainement accessibles aux voyageurs et prend en compte divers critères tels que le taux de notification des cas de Covid-19 sur 14 jours ou encore le score du règlement sanitaire international (RSI).

La Corée du Sud rejoint pour la première fois le classement des destinations les plus sûres à la 18ème place, au moment où l’Afrique du Sud perd 5 places pour rejoindre la 17ème position du classement, relève l’étude.

« Nous surveillons et évaluons constamment les facteurs de risque dans chacune de nos destinations. Notre priorité absolue est de garantir aux voyageurs Tourlane un niveau de sécurité optimal à chaque étape de leur voyage », explique Johann Jones.

« Ce guide a pour but d’aider les voyageurs à évaluer les facteurs de risque des pays qui sont actuellement ouverts et de ceux qui pourraient l’être prochainement », ajoute Johann Jones.

(Avec MAP)