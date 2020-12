Le jardin zoologique de Rabat doté de « live-caméra »

Lancé, récemment, par le Haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et président directeur général du Jardin zoologique de Rabat, Abdeladim Lhafi et l’ambassadeur de Hongrie au Maroc, Mikos Tromler, ce projet vise essentiellement à créer une expérience immersive et un contenu exclusif pour les visiteurs du jardin zoologique de Rabat, ainsi que pour la communauté d’internautes active, en transmettant en direct la vie des animaux et leur comportement quotidien.

Selon un communiqué du jardin zoologique de Rabat, le projet « live camera » permettra de fournir un service adéquat aux attentes des personnes adeptes du monde animalier, en offrant un accès en temps réel aux animaux.

Ce projet a été réalisé par une société hongroise spécialisée dans la mise en place et la gestion des solutions web, équipements de qualité et caméras dernières technologies, fait-on savoir, ajoutant que cette société dispose de plusieurs références en Europe et en Afrique.

Les enregistrements sont accessibles sur le site web du jardin zoologique de Rabat (www.rabatzoo.ma/live-view/), précise le communiqué.

(Avec MAP)