Le Groupe Elbilia ouvrira ses portes à Marrakech en septembre prochain

Après avoir lancé des établissements à Casablanca, Rabat et Tanger, le réseau Elbilia Skolar, un des segments d’éducation du Groupe « Education Development Company », ouvrira ses portes dès la prochaine rentrée dans la ville ocre.

Cet acteur majeur de l’enseignement privé au Maroc et maison-mère du Groupe Elbilia-Léon l’Africain, poursuit ainsi son développement à travers l’ouverture de cettre structure située au nouveau quartier « Izdihar ».

Des espaces modernes érigés sur une parcelle de plus d’un hectare au sein de la ville ocre avec des espaces dédiés et séparés pour le préscolaire, le primaire et le secondaire.

Le Groupe a nommé Luc Morisot comme référent pédagogique afin de l’accompagner dans la réussite du projet. Il avait dirigé en son temps le lycée Victor Hugo à Marrakech et a ensuite continué sa carrière au Maroc comme fondateur, directeur et conseiller au sein d’écoles privées marocaines à Casablanca et à Marrakech.