Le Groupe Elbilia ouvre ses portes à Bouskoura en septembre 2022

Capitalisant sur ses établissements à Casablanca, Rabat et Tanger, le réseau Elbilia Skolar, un des segments d’éducation du Groupe « Education Development Company », acteur majeur de l’enseignement privé au Maroc et maison-mère du Groupe Elbilia-Léon l’Africain, poursuit son développement à travers l’ouverture en septembre 2022 d’Elbilia Skolar Bouskoura.

Le nouveau réseau « ELBILIA SKOLAR » traduit les ambitions de développement du groupe sur tout le Royaume avec en septembre 2019 l’ouverture d’un premier établissement scolaire à Rabat, suivi par l’ouverture en septembre 2020 de deux nouveaux établissements à Casablanca-Lissasfa et à Tanger.

Localisé à proximité immédiate de Bouskoura Ville et à quelques encablures de la Ville Verte, le groupe scolaire « Elbilia Skolar Bouskoura », érigé sur une parcelle de plus d’un hectare, offre un cadre unique avec des espaces d’apprentissage dédiés et séparés pour le préscolaire, le primaire et le secondaire, spécialement conçus pour chaque aspect de la vie scolaire des élèves.

Au cachet architectural moderne, « Elbilia Skolar Bouskoura » se distingue par la multitude d’espaces récréatifs, sportifs, scientifiques, technologiques, artistiques ou culturels développés au service des apprentissages. Protecteur et formateur, cet environnement permettra aux apprenants de se construire graduellement et de bâtir un projet éducatif en adéquation avec leur potentiel et leur sensibilité.

Du préscolaire (dès la TPS) au lycée, les apprenants bénéficieront à « Elbilia Skolar Bouskoura » d’approches pédagogiques innovantes plaçant l’élève au cœur du projet éducatif et qui prennent en compte la dimension sociale de l’enfant, voué à devenir un adulte autonome, responsable et ouvert sur le monde. Ces pédagogies alternatives (par le jeu, par l’expérimentation ou par projet) seront dispensées par des professeurs chevronnés au sein d’espaces aménagés de sorte à favoriser l’épanouissement personnel des élèves et l’excellence dans leur réussite académique.