Le fonds Al Mada, engagé pour un avenir solidaire et pérenne

L’occasion pour cet acteur de référence de réaffirmer son rayonnement à l’échelle panafricaine et de partager sa vision stratégique quant à l’impact positif et durable de ses activités et de mettre à l’honneur la jeunesse et la solidarité.

Cette vision répond à la volonté, sans cesse renouvelée, d’inscrire l’empreinte d’Al Mada dans une dynamique inclusive et long-termiste sur les plans économique, social et environnemental et de favoriser une croissance pérenne et partagée, comme le souligne son nom, Al Mada, qui signifie en arabe « le temps, la portée » et sa signature « Positive Impact ».

Cette ambition est portée par le fonds Al Mada depuis plus de trois décennies, alors même que la sensibilité aux aspects RSE n’en était qu’à ses prémices. En effet, la volonté d’Al Mada d’intensifier l’impact durable de son activité est partagée par ses participations, ambitionnant, ensemble, de contribuer à bâtir une Afrique prospère.

Des représentants de ses participations et de ses fondations ont ainsi pu traduire l’engagement d’Al Mada en présentant les actions phares en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Art & Culture, Éducation, Entrepreneuriat, les actions d’Al Mada et de ses participations convergent vers une ambition commune : construire un avenir meilleur en mettant en place des initiatives socio-économiques et environnementales durables orientées « Positive Impact ».

C’est ainsi que la Fondation Al Mada s’engage en faveur de la démocratisation de l’accès à l’art et à la culture à travers une triple mission : la sensibilisation du grand public à l’art, l’appui à l’éducation artistique des jeunes et la valorisation et le rayonnement du patrimoine culturel marocain et africain.

Dans le cadre de son engagement pour l’Entrepreneuriat, l’une des missions prioritaires de la Fondation est d’accompagner les start-ups offrant des services innovants et de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs marocains et d’un écosystème de start-ups performantes.

À ce titre, la Fondation Al Mada a lancé en 2020 « Positive Link », un programme qui fait écho à la signature d’Al Mada et qui s’engage pleinement en faveur de la promotion des start-ups innovantes et de l’entrepreneuriat junior. La démarche adoptée a consisté à mettre en place un cadre de collaboration privilégié avec les start-ups. Collaboration qui se traduit par la mise en place de contrats avec les participations mais aussi la possibilité de bénéficier du soutien d’Al Mada et de son savoir-faire pour le développement de Proofs Of Concept, de structuration des offres, de mentoring, parrainage et autres mesures d’accompagnement. À ce jour, ce sont près de 300 contrats qui ont été établis entre les start-ups et les différentes entités du fonds d’investissement. De nouveaux services d’accompagnement sont en cours de structuration pour apporter plus de soutien aux start-ups dans leur développement. Des résultats appuyés par des témoignages de celles ayant bénéficié de ce programme.

Sur le volet Éducation, Injaz Al Maghrib, association reconnue d’utilité publique créée en 2007 sous l’impulsion d’Al Mada, développe de nombreux programmes d’éducation à destination des jeunes du Maroc afin de stimuler l’esprit d’initiative et le goût de l’entrepreneuriat, en étroite collaboration avec le monde de l’entreprise. Elle a notamment permis de former, depuis sa création, plus de 300.000 jeunes à l’entrepreneuriat dans 22 villes du Royaume et une dizaine de zones rurales.

L’association Injaz Al Magrib s’est également illustrée dans la promotion de l’entrepreneuriat en conjuguant ses efforts à ceux des participations du fonds Al Mada, développant ainsi des programmes innovants tels que « Jamaati » avec Managem, destiné aux élèves des classes primaires en milieu rural et dans les zones minières, ou encore “ Cooper Up” avec Managem également en faveur des coopératives implantées dans ces zones minières et « Akabar al Maarifa » (Caravane du Savoir) avec Nareva en vue de l’éducation des élèves du primaire à la préservation de l’environnement et à l’entrepreneuriat responsable.

À noter que, face à la crise sanitaire, la Fondation Al Mada s’est également pleinement engagée dans l’effort collectif et dans la chaîne de solidarité nationale à travers des actions ciblées auprès des populations locales.

En somme, la participation d’Al Mada à l’Expo 2020 Dubaï a été riche en partage et fut l’occasion pour cet acteur panafricain de référence, de témoigner de son engagement en tant qu’investisseur responsable, solidaire et citoyen, mettant le sens au coeur de son action et tissant un lien fort avec les territoires et les communautés qu’il côtoie.