Le Conseil régional Souss Massa s’offre la Médina Coco Polizzi

La Médina d’Agadir connue communément sous le nom de la Médina Coco Polizzi est désormais la propriété de la Société de développement régional du Tourisme Souss Massa (SDRT). Le processus judiciaire entamé depuis l’été, dernier pour l’achat de cet établissement culturel suite à sa liquidation judiciaire qui a pris plus de deux ans, vient d’être bouclé. Le jugement statuant sur l’acquisition de l’unité de production ‘’Médina d’Agadir’’ vient d’être prononcé. Rappelons que cette entité réunit plusieurs actionnaires. Il s’agit du Conseil régional Souss-Massa, le ministère du Tourisme, celui de l’Intérieur, la Commune urbaine d’Agadir et les Chambres régionales du commerce et de l’artisanat. Soulignons également que pour l’acquisition de la Médina d’Agadir, le Conseil régional Souss Massa avait procédé à l’augmentation du capital de la SDRT en injectant 17,5 millions de DH, coût de l’achat de ce monument.

Quel avenir aujourd’hui pour ce lieu mythique d’Agadir? Abdelkrim Azenfar, directeur de la SDRT Souss Massa précise que la SDRT Souss Massa assurera la gestion de ce projet de Médina d’Agadir, notamment sa promotion et son développement. M. Coco Polizzi, à qui Agadir doit la fondation et la réalisation de ce site à dimension culturelle depuis 1992 dans le quartier Aghroud dans la commune de Bensergao, continuera à faire partie de la vie de la médina en prenant en charge notamment la direction artistique du site.

Outre le développement de la Médina, la SDRT Souss Massa est en charge également de celui de la Kasbah d’Aghennaj à Tiznit. Ces deux dossiers s’inscrivent dans le volet animation de son plan d’action. L’appui à la rénovation des hôtels d’Agadir, la promotion touristique à travers la construction et équipements de centre et kiosques d’information ainsi que la mise en place d’une plateforme de promotion digitale et le développement du tourisme rural, sont les autres axes de sa feuille de route.