Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture

Le Conseil de gouvernement , réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.20.467 modifiant et complétant le décret n° 2.98.183 du 3 décembre 1999 fixant les attributions et les modalités de formation et de gestion de la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture.