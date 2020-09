Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret portant sur l’inscription des guides touristiques à la CNSS

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N° 2.20.659 portant sur la désignation du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie sociale comme instance de communication chargée de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) les informations nécessaires à l’inscription des guides touristiques.

Le texte prévoit également la fixation du revenu forfaitaire à 1,5 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal, valable un an de juillet 2020 à juillet 2021 avec le retour à la table des concertations au cours du mois d’avril 2021 ainsi que le paiement mensuel des cotisations auprès de la CNSS à compter du premier jour de chaque mois dû, a indiqué le ministre l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Ce projet de décret intervient après la tenue de réunions avec des représentants de la Fédération nationale des guides touristiques en présence de représentants de l’autorité gouvernementale en charge de l’emploi, du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien, de l’économie sociale et de la santé, en plus de la CNSS et de l’Agence nationale de l’assurance maladie.

(Avec MAP)