Le CAM rencontre les fédérations interprofessionnelles de 4 nouvelles filières agricoles

Des échanges ont ainsi eu lieu avec la Fédération interprofessionnelle des fruits et légumes (FIFEL), la Fédération interprofessionnelle de l’Argane (FIFARGANE), la Fédération interprofessionnelle du lait et la Fédération interprofessionnelle des fruits rouges (Interproberries), indique un communiqué de la Banque.

Ces rencontres ont été tenues sous la présidence du Président du Directoire du Groupe CAM, Tariq Sijilmassi, du président de la Confédération marocaine de L’Agriculture et du développement rural (COMADER), Mohammed Alamouri, ainsi que des présidents des fédérations sus-citées.

Des représentants du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (MAPMDREF) et de l’Agence nationale pour le Développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) ont également assisté à ces réunions, ajoute le communiqué. Les réunions ont regroupé chacune les professionnels de chaque chaîne de valeur afin de discuter de la situation des filières concernées, mettre en exergue leur importance pour l’écosystème agricole marocain, leurs spécificités, leurs contraintes et, surtout, faire le point sur leurs attentes vis-à-vis de la Banque et leurs besoins en termes d’accompagnement notamment financier.

Au cours de chacune des quatre réunions, les intervenants ont souligné le rôle important du CAM dans l’accompagnement des filières agricoles et du secteur de manière générale, et son appui constant aux opérateurs en tant que partenaire historique de référence. Les différentes parties se sont, par ailleurs, accordées sur la nécessité d’encourager l’entreprenariat et l’installation des jeunes dans ces secteurs à travers un encadrement rapproché et des financements dédiés, insistant sur le rôle prépondérant que les interprofessions sont appelées à jouer dans ce cadre.

A cette occasion, le Crédit Agricole du Maroc a réaffirmé sa volonté d’accompagner ces filières et de renforcer son appui à travers tous les outils nécessaires, aussi bien offres classiques que produits digitaux, afin de répondre efficacement aux besoins de l’ensemble des acteurs.

A l’issue de chaque rencontre, il a été convenu de mettre en place un cadre institutionnel impliquant l’ensemble des parties prenantes (MAPMDREF-INTERPROFESSION-CAM-COMADER), afin de déployer des mesures de soutien adaptées et un dispositif d’accompagnement des opérateurs au cas par cas, conclut le communiqué.

(Avec MAP)