Le cabinet Lendys et l’AMCF organisent un séminaire sur la Norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance

Des intervenants de renom interviendront lors de ce rendez-vous de choix pour les opérateurs assujettis à ces normes notamment les banques et les assurances. Racha Mezher, manager chez Lendys et experte en actuariat, Alexandre Bru, associé fondateur du cabonet Lendys et expert dans les metiers de l’assurance et Driss Tissoudal, directeur associé de Lendys Africa seront présents pour éclairer l’audience sur la norme IFRS17 et ses enjeux pour les compagnies d’assurance.

Rendez-vous donné le 20 novembre à l’hôtel Onomo Massira El Khadra, Casablanca.