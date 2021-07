L’Association marocaine de l’immobilier locatif voit le jour

Les principaux opérateurs marocains de l’immobilier locatif ont annoncé, jeudi, la création de l’AMIL (Association Marocaine de l’Immobilier Locatif) dans le but d’accroître la visibilité du secteur et de coordonner les actions des acteurs.

La création de l’AMIL apporte une dynamique structurante dans un secteur en plein essor et qui accompagne le développement et les ambitions de l’économie nationale, indique un communiqué de l’Association qui fédère les principaux acteurs marocains opérant dans l’immobilier locatif et compte parmi ses membres fondateurs AKSAL, ARADEI CAPITAL, FONCIERE CHELLAH, IMMORENTE, MARJANE HOLDING, KITEA, SOFT GROUP, SOPRIMA et YAMED.

L’immobilier locatif, un secteur contribuant à la compétitivité nationale

Le secteur de l’immobilier locatif a connu un développement récent rapide, à travers la création, la gestion et la maintenance de bâtiments et d’espaces de vie mis à la disposition d’entreprises nationales et multinationales opérant dans le commerce, l’hôtellerie et l’industrie.

Les projets développés ou en cours de développement, sont conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs et sont conformes aux standards internationaux de construction et d’aménagement, tout en contribuant positivement aux évolutions sociales et urbanistiques des lieux d’implantation.

En outre, les acteurs du secteur accompagnent les mutations auxquelles doivent faire face les entreprises locataires en faisant évoluer leurs actifs afin qu’ils intègrent les nouveaux usages et les innovations numériques (Flex Office, Télétravail, Digitalisation, E-Commerce, etc).

L’immobilier locatif participe ainsi à renforcer la compétitivité du Maroc à travers une infrastructure immobilière performante, élément clé dans l’accélération des principaux secteurs productifs du pays.

L’immobilier locatif, un secteur participant au financement de l’économie

En engageant des investissements massifs, les acteurs de l’immobilier locatif permettent aux entreprises locataires de réserver leurs ressources au financement de leur cœur de métier et de se développer de manière plus volontariste. La location apporte aux entreprises de la flexibilité et leur permet d’orienter leurs capitaux vers d’autres projets.

L’immobilier locatif a représenté un des secteurs les plus dynamiques de l’économie nationale au cours des 10 dernières années, avec un cumul d’investissements estimés à plus de 30 milliards de dirhams (MMDH), représentant environ 50.000 emplois directs et indirects et 2 millions de m².

L’immobilier locatif, un secteur vecteur de préservation et placement de l’épargne

A travers le monde et au Maroc en particulier, l’immobilier locatif est recherché par les investisseurs institutionnels (caisses de retraite, fonds de pension, etc.) et privés (personnes physiques investissant notamment dans le cadre des foncières cotées et OPCI) qui privilégient la stabilité dans leurs placements financiers.

Le secteur porte une attention particulière à la mise en place de stratégies d’investissement pertinentes et à une gestion rigoureuse des risques garantissant la préservation de l’épargne et du patrimoine à long terme.

Dans ce cadre, l’AMIL a pour objectif d’accroître la visibilité des investisseurs dans l’immobilier locatif et de coordonner leurs actions et leur communication auprès des institutions partenaires et des pouvoirs publics.

L’AMIL est affiliée à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et est présidée par Soumaya Tazi, PDG d’Immorente, qui pilotera un bureau constitué de membres de l’association, ainsi que de commissions organisées par thématique (Droit et Fiscalité, Financement, Retail, Industrie, etc). « L’AMIL représente et défend les intérêts du secteur, Fonds d’investissement et Foncières dédiés à l’immobilier Locatif. Elle a pour vocation d’élaborer et de promouvoir, pour les acteurs de ce secteur, une vision commune, créatrice de valeur, sur les aspects financiers, fiscaux, règlementaires et opérationnels. Les sociétés membres de l’AMIL contribuent à la création de richesse nationale et sont au cœur de nombreuses mutations économiques et sociétales », conclut le communiqué.