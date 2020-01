L’association française NCE organise un séminaire à Marrakech

L’association française NCE (Notaires conseillers de l’entreprise) organise son séminaire annuel à Marrakech du 30 courant au 2 février prochain.

A l’occasion de ce séminaire, l’association a réservé une vingtaine de places aux notaires marocains désireux de participer aux travaux.

Les notaires de NCE souhaitent rencontrer leurs homologues marocains lors de la séance d’ouverture afin d’échanger avec eux autour de sujets tournant autour de la pratique du droit des affaires et la pratique notariale.

Entre autres missions de l’association, mettre en lumière l’expertise notariale en droit des affaires et le rôle du notaire auprès de l’entreprise et de son dirigeant, ainsi que promouvoir la pratique du droit des affaires au sein des offices notariaux, en sensibilisant les notaires au potentiel économique de ce secteur et au nombre de missions qui peuvent être menées.

Compte tenu du rapprochement (ou collaboration) continu entre les notaires des deux pays, une association de droit marocain sera lancé, dénommée NCE Maroc