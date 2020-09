Lancement de la nouvelle version du site web du groupe Bank of Africa

Le groupe Bank of Africa (BOA) a annoncé mercredi le lancement de la nouvelle version du site web « Investor Relations » dédié à la communication financière du groupe.

Ce site web dispose d’une nouvelle identité visuelle, moderne et épurée, relève la banque dans un communiqué.

Il représente une structure repensée et adaptée à la cible à travers de nouvelles fonctionnalités pratiques et interactives pour une meilleure expérience utilisateur (Bibliothèque média, facilité de partage, flux automatisé Réseaux Sociaux, etc), ajoute la même source.

