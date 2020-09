Lancement de « Boost with Facebook » pour soutenir les PME marocaines

Un programme baptisé « Boost with Facebook », visant à former 1.000 petites et moyennes entreprise (PME) à travers le Royaume afin de les soutenir dans la reprise économique a été lancé, mardi à Casablanca, à l’initiative de Facebook, en partenariat avec LaStartupFactory.

Lancé en collaboration avec le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, ce programme mondial du géant du web est destiné à équiper les très petites entreprises (TPE) et les PME des compétences en marketing numérique dont elles ont besoin pour accroitre leur présence en ligne et être compétitives dans l’économie numérique.

« Boost with Facebook » sera mis en œuvre à l’échelle nationale par LaStartupFactory avec le soutien de l’Agence de développement du Digital (ADD) et mené en partenariat avec la Fondation Attijariwafa Bank et la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI). LaStartupFactory dirigera les efforts de mise en œuvre à travers le Maroc dans le cadre de sa mission de promotion de la technologie et de l’innovation dans le pays, tandis que l’APEBI et la Fondation Attijariwafa Bank soutiendront principalement la sensibilisation du public.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de ce programme, le PDG et Fondateur de LaStartupFactory, Mehdi Alaoui, a souligné que « 2020 a été une période difficile pour les entreprises du monde entier, y compris le Maroc », notant qu’avec l’aide de Facebook, « nous avons adapté le programme pour y inclure des modules qui répondent spécifiquement au besoin de rester en contact avec les clients et de les fidéliser pendant la pandémie, ainsi que de revoir leurs stratégies existantes pour fournir des produits et des solutions ».

Pour sa part, Ramez Shehadi, Directeur Général de MENA sur Facebook, a fait savoir que « les défis que les PME continuent de rencontrer à la suite de Covid-19 sont importants ». Et de soutenir: « Nous restons fermement engagés à les soutenir pour qu’elles se rétablissent et, le moment venu, qu’elles prospèrent ».

« Nous avons un rôle important à jouer, en fournissant les compétences numériques nécessaires pour que les start-ups et les PME puissent survivre, se redresser et pivoter en ligne », a-t-il assuré, rappelant le lancement d’une campagne à l’échelle de la région MENA, #LoveLocal, qui fournit des ressources et des outils en ligne aux propriétaires de petites entreprises pour des conseils et des formations.

Le cursus du programme « Boost with Facebook » présente deux volets différents à savoir, la voie du débutant, laquelle s’adressant aux entreprises dont la présence en ligne est limitée et sont prêtes à se lancer dans leur aventure numérique et la voie avancée qui est dédiée aux entreprises cherchant à faire passer leur présence en ligne au niveau supérieur.

Ces modules sont conçus pour aider les PME à relever les défis commerciaux causés par la pandémie. Le programme proposera des sessions de formation virtuelles, disponibles en français et en arabe.

(Avec MAP)