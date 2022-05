Lancement à Casablanca de la 22ème édition des Olympiades de l’ISCAE

Organisé du 13 au 15 mai au village olympique de l’ISCAE Casablanca, cet événement allie sport, culture, art, divertissement et échange, et place la jeunesse et son développement au centre des préoccupations.

L’événement revient après deux années d’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, avec au programme des compétitions culturelles et sportives dans 15 disciplines et en présence d’une vingtaine de délégations de différentes écoles et universités du Royaume.