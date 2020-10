L’AMDIE et l’AHK Maroc ensemble pour le développement des investissements

« Les deux institutions conjuguent ainsi leurs efforts et expertises respectives pour définir de nouveaux axes de coopération en matière de développement des investissements en provenance d’Allemagne vers le Maroc, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’agro-industrie ainsi que la promotion des exportations marocaines dans ces secteurs auprès du marché allemand », indique l’AMDIE dans un communiqué.

Cette nouvelle collaboration, visant le renforcement de la coopération maroco-allemande, a également pour objectifs d’assurer l’organisation et/ ou participation du Maroc à des salons spécialisés en Allemagne, webinaires, matchmaking entre entreprises allemandes et marocaines ainsi que le développement d’outils de promotion adaptés au marché allemand, souligne le communiqué.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur Général par intérim de l’AMDIE, Hicham Boudraa a indiqué que « le Maroc, grâce à la stratégie et aux hautes orientations royales, constitue aujourd’hui un réel relais de croissance pour les entreprises internationales et allemandes dans un contexte particulier de relance économique post-Covid ».

« En alliant notre expertise avec celle de la Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc, nous nous engageons avec un partenaire à l’expérience probante en matière d’accompagnement des investisseurs marocains et allemands, pour explorer au mieux les opportunités d’affaires qui existent entre nos deux pays », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Directeur général de la Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc, Andreas Wenzel, a précisé que grâce à des conditions favorables en faveur des entreprises, une infrastructure de pointe et des capacités de production compétitives sur le plan international, le Maroc est un marché et un pôle d’investissement attractif pour l’économie allemande.

« L’industrialisation croissante offre des perspectives prometteuses pour une coopération adaptée, fondée sur des partenariats, en particulier dans les secteurs de haute technicité, comme l’industrie automobile et l’industrie alimentaire », a-t-il souligné, notant que conjointement avec l’AMDIE, l’AHK Maroc entend œuvrer en vue de renforcer davantage la représentation du Maroc en Allemagne.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans une démarche globale de l’AMDIE qui vise à assurer le développement des échanges économiques Marocco-Allemands avec des partenaires de choix, experts du marché allemand, selon le communiqué.

Créée en 2017 et issue d’une fusion de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements, de Maroc Export et de l’Office des Foires et Expositions Commerciales, l’AMDIE se veut aujourd’hui un outil efficace de promotion des stratégies sectorielles et de l’offre Maroc.

L’agence joue désormais un rôle stratégique, opérant au quotidien un renforcement et une montée en gamme du dispositif de promotion des investissements et des exportations. Elle a pour mission de mettre en oeuvre la stratégie de l’État dans le développement des investissements nationaux et étrangers, en guidant, en accompagnant les investisseurs et en élaborant une banque de données relative aux projets d’investissement.

de son côté, l’AHK Maroc fait partie du réseau mondial des Chambres Allemandes de Commerce à l’étranger (AHK), qui rassemble 140 antennes dans 92 pays. Ce réseau offre conseils, assistance et représentation aux entreprises allemandes qui souhaitent s’établir à l’étranger ou développer leurs activités à l’échelle mondiale.

(Avec MAP)