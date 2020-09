L’aéroport international de Bruxelles lance une campagne pour promouvoir le voyage vers le Maroc

Dans un spot vidéo en français et en néerlandais, les promoteurs de cette initiative sous le slogan : «Le Maroc peut sembler lointain, mais il est proche dans nos esprits» font intervenir des Belgo-marocains qui se remémorent les meilleurs souvenirs de leurs précédents voyages au Royaume et les moments chaleureux et conviviaux qu’ils passent chaque année en famille.

Vantant les charmes du Maroc, ses traditions, sa gastronomie et sa diversité géographique, ils invitent à la découverte d’un pays aux multiples atouts naturels et culturels.

La vidéo promotionnelle a été présentée sur les réseaux sociaux sur une note d’espoir et de nostalgie : «Brussels Airport espère vous réunir bientôt avec votre famille et vos amis au Maroc».

(Avec MAP)