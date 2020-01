L’ADII inaugure son nouvel institut de formation

L’Administration des Douanes a inauguré officiellement, mardi 28 janvier, l’Institut de formation douanière (IFD). La cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux de l’IFD a eu lieu en présence du ministre de l’économie et des finances, Mohammed Benchaaboun, et, bien sûr, du directeur général de l’ADII, Nabyl Lakhdar, qui a réunit pour cet événement un parterre de personnalités représentant l’autorité et les secteurs public et privé.

Établi depuis sa création à Casablanca, le nouvel IFD a été transféré, depuis septembre dernier, à Benslimane dans un site offrant aux étudiants-stagiaires comme aux formateurs, un équipement pédagogique de qualité couplé à un environnement propice à l’apprentissage. S’étendant sur une superficie de 10 hectares, l’IFD abrite un campus de formation disposant de locaux dotés d’outils et de matériel pédagogique modernes et permettant la combinaison de la formation théorique et pratique.

De plus, la formation militaire se déroulera désormais au sein même de l’enceinte de l’IFD. Des installations spécifiques, une logistique adaptée et une organisation appropriée ont été mises en place à cet effet pour conférer à cette formation la qualité et la rigueur requises.

Par ailleurs, une infrastructure idoine de logement et de restauration a été déployée au service des pensionnaires leur offrant, par la même occasion, des espaces de sport équipés. Cela, bien sûr, sans oublier l’aspect environnemental et les autres équipements qui relèvent de l’éco-responsabilité.

Créé en 1975, le Centre de Formation Douanière (CFD), érigé en 2015 en Institut de

Formation des Douanes (IFD), constitue le principal instrument de mise en œuvre de la politique de formation de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII). Une politique qui vise, notamment, à assurer la formation professionnelle des différentes catégories de ses agents et de ceux relevant des institutions et organismes partenaires.

Ainsi, l’IFD joue un rôle stratégique dans le renforcement des capacités des douaniers et le développement de la coopération nationale et internationale en matière de formation et ce, grâce notamment à la palette de formations qui y est dispensée.