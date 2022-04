La vision de SM le Roi pour l’Afrique mise en exergue lors d’un forum économique en Pologne

Prenant part à ce forum axé sur la coopération entre la Pologne et l’Afrique, l’ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun a souligné que la vision royale pour le continent, qui repose sur une démarche globale, intégrée et inclusive, vise à promouvoir la paix et la stabilité et à favoriser le développement économique et humain.

M. Atmoun, également doyen du corps diplomatique africain dans la capitale polonaise, a mis en avant les opportunités d’affaires en Afrique et le rôle capital que peut jouer le Maroc en tant qu’acteur majeur dans l’économie africaine.

L’ambassadeur a saisi cette occasion pour exposer aux participants à ce forum les nombreux atouts du Royaume, notamment, la stabilité institutionnelle et politique, le climat des affaires favorable, ainsi que la qualité des infrastructures, mettant en exergue la place du Maroc en termes de compétitivité en tant que hub logistique pour la région et le rôle central que joue le port de Tanger Med dans ce domaine.

Il a rappelé dans ce contexte l’engouement de plusieurs entreprises polonaises pour visiter les provinces du sud et y investir en raison des atouts et des avantages comparatifs qu’elles offrent et de leur position géographique en tant que porte d’entrée vers le marché africain.

L’ambassadeur a également souligné l’excellent niveau des relations économiques entre le Maroc et la Pologne.

En effet, a-t-il rappelé, le Maroc est le premier partenaire commercial de la Pologne en Afrique et de la Région MENA, notant que l’année 2021 a connu une augmentation remarquable de la valeur des échanges bilatéraux de près de 50%, dépassant ainsi le niveau symbolique de 1.5 milliard de dollars (les exportations du Maroc étaient de 890 millions de dollars et celles de la Pologne de 650 millions de dollars). Il s’agit, a-t-il ajouté, de la deuxième année consécutive où les échanges sont favorables et la balance est en faveur du Maroc.

Le diplomate marocain a, d’autre part, cité les réalisations du Maroc dans le domaine de l’environnement et du développement durable, notamment son engagement sous la conduite éclairée du Souverain, dans les efforts internationaux en la matière.

Le Royaume, a-t-il dit, a accompli des progrès significatifs dans l’intégration de la durabilité dans les politiques sectorielles, grâce à la Stratégie nationale pour le Développement Durable (SNDD), qui vise à réaliser une transition économique verte intégrée d’ici 2030.

Ce forum a connu la participation de représentants de multinationales européennes, de diplomates, d’industriels et experts, ainsi que de nombreux hauts responsables polonais.