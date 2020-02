La start-up Hayat Santé lance un nouvelle solution de transport en urgence

Il s’agit d’un réseau de près d’une soixantaine d’ambulances, conformes aux normes internationales de qualité, permettant d’apporter une assistance d’urgence, dans les meilleurs délais, avec un suivi instantané et en toute transparence.

Ceci grâce notamment à la géolocalisation en temps réel de la flotte d’ambulances disponibles, permettant d’affecter l’ambulance la plus proche du patient pour sa prise en charge la plus rapide possible.

Il permet également une tarification uniformisée et accessible à tous les patients situés à Casablanca, nécessitant des soins d’urgence.

En outre, cette solution permettra de produire des statistiques fiables et concrètes sur la qualité et rapidité des transferts des patients. Ces statistiques offriront également des renseignements utiles en terme de zoning des besoins, des axes de saturation (retards – embouteillages) et des solutions à apporter à la fluidité et rapidité nécessaires en cas d’urgences.