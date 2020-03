La Société des Boissons du Maroc contribue au Fonds spécial pour la gestion de la Pandémie COVID-19

La SBM annonce un don de 30 MDH au Fonds spécial Covid-19 et un million de litres d’eau minérale en bouteille pour les hôpitaux, les établissements sanitaires publics et les forces de l’ordre à travers les 12 régions du Royaume.

La Société des Boissons du Maroc (SBM) se mobilise aux côtés des pouvoirs publics et apporte sa contribution à l’élan de solidarité national. Son conseil d’administration a annoncé, en ce sens, une contribution d’un montant de 30 MDH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie COVID-19 créé sur instructions de S.M. Mohammed VI.

Par ailleurs, selon un communiqué de la SBM, et « dans l’objectif de soutenir directement le personnel médical, les forces de l’ordre et les Forces Armées Royales qui font preuve d’un courage et d’un engagement inégalés, la Société des Boissons du Maroc fera un don de 1 million de litres d’eau minérale en bouteille Ain Ifrane aux hôpitaux, aux établissements sanitaires publics et aux forces de l’ordre mobilisés dans cette lutte contre la pandémie et ce à travers les 12 régions du Royaume ».

L’entreprise confirme, de même, ses engagements sociaux vis-à-vis de ses salariés, prestataires et partenaires.

Enfin, et durant l’année 2020, elle poursuivra le déploiement de son plan de développement tout en gérant les perturbations liées au contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du COVID-19 et à l’impact de la sécheresse sur la conjoncture économique nationale.