La SNRT rend hommage aux personnalités sportives illustres en 2020

A l’occasion de la cérémonie annuelle célébrée par la radio nationale pour consacrer le meilleur sportif de l’année au Maroc, la SNRT a rendu, dans le studio Tayeb Laâlej sis à son siège, hommage à des cadres et équipes sportives nationales, qui se sont distinguées en 2020, le temps d’un événement restreint diffusé sur les ondes.

Vu l’inexistence de compétition sportive lors de la saison écoulée, hormis le football, cette cérémonie, devenue une coutume chez la radio nationale depuis 1979, s’est contentée d’honorer les gagnants à l’issue de sélections destinées à encourager certains noms et équipes sportives qui ont surmonté la conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie de Covid 19, indique un communiqué du pôle audiovisuel public.

Aussi, cet événement, marqué par des résultats honorables, s’est basé sur le sondage réalisé par le Département du Sport à la radio nationale parmi les représentants de 48 services sportifs dans les différents médias nationaux. Et les honorés sont le sélectionneur de la renaissance de Berkane, Tarek Sekitioui, le sélectionneur du Raja de Casablanca, Jamal Sellami, outre cette équipe qui a remporté le championnat professionnel national lors de la dernière saison, ainsi que la Renaissance de Berkane ayant gagné la coupe de l’union africaine du football (CAF) l’équipe nationale du futsal pour avoir remporté la finale de la coupe d’Afrique des nations et sa participation à la coupe du monde, et l’équipe nationale de handball qui s’est qualifiée à la coupe du monde.

De plus, la liste des honorés a rassemblé, cette année parmi les personnalités médiatiques, Messieurs Mehdi Ibrahim et Ibrahim Falaki qui ont déjà travaillé pour le compte de la SNRT. Cet hommage leur a été rendu en guise de reconnaissance à leur fidélité et d’appréciation aux services louables qu’ils ont rendu à la radio sportive au Maroc.

En concrétisation des orientations de Fayçal Laâraïchi, Président-Directeur Général de la SNRT, les festivités de cette cérémonie d’hommage ont été diffusées sur les ondes de la radio nationale, lors d’un épisode spécial de l’émission authentique « Al Ahad Arriyadi », tout en respectant le protocole de la SNRT relatif aux mesures préventives destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19. A cette occasion, cette cérémonie a été marquée par la présence de Said Wahbi, porte-parole de l’équipe du Raja de Casablanca, Mejrane Abdelmajid, responsable du club de la renaissance de Berkane, Hicham Dekik, entraîneur de l’équipe nationale de futsal et Abderrahmane El Oudghiri, vice-président de la fédération royale marocaine du handball qui ont reçu le trophée d’hommage au nom de leurs équipes.

Pour rappel, cette cérémonie annuelle couronne la programmation sportive annuelle de la radio nationale qui atteint chaque année 530 heures de diffusion, soit 6.13% du taux général de la diffusion de la radio nationale. Ce qui reflète la place historique et pérenne du sport dans la programmation de la radio nationale qui veille à assurer l’accompagnement médiatique de tous les événements sportifs à l’échelle nationale et internationale. Le tout en accordant un intérêt particulier aux équipes nationales dans les diverses catégories sportives en différents niveaux.