La population en âge d’activité a atteint plus de 26,3 millions en 2019 (HCP)

La population en âge d’activité (15 ans et plus) a atteint 26 359 000 personnes en 2019, dont 12 082 000 sont des actifs (10 975 000 pourvues d’un emploi et 1 107 000 en situation de chômage) et 14 277 000 sont en dehors du marché de travail, selon le Haut-Commissariat au Plan.



Pour sa part, le taux d’activité a atteint 45,8%, soit 42,3% en milieu urbain et 52,2% en milieu rural et 71% parmi les hommes et 21,5% parmi les femmes, précise le HCP dans sa dernière note d’information sur les principales caractéristiques de la population active occupée.

Ce taux d’activité passe de 45% parmi les actifs n’ayant aucun diplôme à 42,5% parmi ceux ayant un diplôme moyen pour atteindre 56,9% parmi les actifs ayant un diplôme supérieur, relève le HCP.

Sur les 10 975 000 actifs occupés, 42,8% sont des ruraux et 22,7% sont de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 36,7% du volume total de l’emploi: 10,2% pour les 15-24 ans et 26,5% pour les 25-34 ans.

Le taux d’emploi a atteint, pour sa part, 41,6% au niveau national : 36,9% en milieu urbain et 50,3% en milieu rural, quelque 65,5% parmi les hommes et 18,6% parmi les femmes. Il est de 57,9% pour la tranche d’âge 35-44 ans et de 18,9% pour les 15-24 ans.

(Avec MAP)