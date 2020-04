La marque de smartphones Realme primée pour le design pionnier du X2Pro 

C’est la première fois que realme remporte ce prix prestigieux dans l’industrie des smartphones.

Le Red Dot Design Award, fondé par le Conseil allemand du design, est le prix mondial du design industriel, reconnu internationalement, qui existe depuis plus de 60 ans. Il s’agit également de l’un des concours les plus importants et les plus influents. Considéré comme le label d’un design de haute qualité, le travail récompensé par ce prix est considéré comme extraordinaire.

Realme X2 Pro Master Edition, qui est créé par realme et le maître du design industriel de renommée mondiale Naoto Fukasawa, apporte des expériences esthétiques exceptionnelles aux utilisateurs.