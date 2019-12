La COMADER inaugure son nouveau siège

Les locaux flambant neuf, sis à Rabat, de cette organisation, présidée par Mohamed Ammouri, ont été inaugurés en présence du ministre de l’agriculture, Aziz Akhannouch, ainsi que du président du directoire du Crédit agricole, Tarik Sijilmassi, du directeur de la MAMDA, des membres de la COMADER ainsi que des directeurs centraux du ministère.

L’ouverture du nouveau siège s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l’agriculture pour accompagner la COMADER, et développer ses rôles organisationnels en termes de coordination avec les différentes fédérations interprofessionnelles et divers partenaires. En effet, la COMADER encadre la profession agricole en renforçant ses capacités, son autonomisation et son rôle en tant que principal acteur de développement du secteur agricole. Dans son discours à l’occasion de l’inauguration du siège, Aziz Akhannouch a salué «les efforts déployés par la COMADER pour le développement de l’agriculture nationale et sa coopération permanente avec le ministère de l’agriculture dans la mise en œuvre des plans sectoriels, en plus du rôle central et important qu’elle joue dans la défense des intérêts de l’agriculture nationale au niveau international».

Le ministre a également rendu hommage au président sortant de la COMADER, Ahmed Ouayach, rappelant son implication et les efforts considérables qu’il a déployés pour la défense des dossiers liés à l’agriculture, tout au long de son mandat.

Pour sa part, M. Ammouri a souligné l’importance de l’appui apporté par le ministère de l’agriculture aux professionnels, en louant son accompagnement continu pour la COMADER, en signe d’engagement à soutenir les professionnels tout en les plaçant au centre du débat sur le développement de l’agriculture nationale et du développement du monde rural.