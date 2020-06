La CMR lance le « Télé accueil »

Dans le cadre de leur partenariat, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et l’Agence de Développement Digital (ADD) conjuguent leurs efforts et lancent un service d’accueil à distance, « Télé accueil », au profit des affiliés de la Caisse.

C’est une initiative qui vient renforcer les moyens de communication mis en place, en particulier dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire, affirme la CMR dans un communiqué.

Ce service, développé par l’ADD, est accessible à partir du portail : www.cmr.gov.ma (service prise de RDV). Il permet à l’usager de prendre un rendez-vous pour un accueil par visioconférence avec un chargé d’information et de conseil de la CMR en vue de :

– Répondre aux questions des nouveaux retraités souhaitant vérifier leur carrière, simuler leur pension, et s’informer sur leurs droits et obligations ;

– Informer les veuves et ayants causes de leur droits et obligations, des démarches à accomplir et vérifier la conformité et l’exhaustivité des pièces fournies avant dépôt des dossiers ;

– Satisfaire aux demandes de remise en paiement des pensions suspendues suite aux opérations de contrôle (contrôle de vie, de non remariage de scolarité…).

Cette collaboration entre l’ADD et la CMR contribuera à fournir un service public de qualité et à conforter le climat de confiance et de transparence avec l’ensemble des usagers.