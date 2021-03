La CGEM et le patronat israélien signent un accord de partenariat pour promouvoir les relations économiques

Un accord de partenariat stratégique pour promouvoir les relations économiques et commerciales et le développement technologique entre le Maroc et Israël a été signé, lundi par visioconférence, entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et The Israeli Employers and Business Organizations (IEBO), le représentant du secteur privé israélien.

Paraphé par le président de la CGEM, Chakib Alj, le président de IEBO et de la Manufacturers Association of Israel (MAI), Ron Tomer ainsi que par le président de la Federation of Israeli Chambers of Commerce (FICC), Uriel Lynn, ce partenariat permettra d’établir un dialogue ouvert et permanent entre la CGEM et IEBO qui uniront leurs efforts pour créer de fortes synergies entre les communautés d’affaires respectives dans les secteurs clés, mais aussi pour instaurer un échange d’informations et d’expérience dans des domaines d’intérêt commun tels que l’import/export, la Recherche et Développement (R&D), l’innovation et la technologie.

« Nous sommes confiants que cet accord constitue un nouveau pas vers un partenariat fort, durable et créateur de synergies entre les entreprises marocaines et israéliennes », a indiqué, M. Alj, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, ajoutant que la réactivation des relations entre le Maroc et Israël ouvre des perspectives économiques très prometteuses à savoir, un important potentiel en matière d’échanges commerciaux, mais aussi d’innombrables opportunités d’investissement que les secteurs privés marocains et israéliens peuvent saisir ensemble sur le plan local, régional ou global et ce, particulièrement au regard des avantages comparatifs dont les deux pays disposent dans différents secteurs comme le tourisme, l’agri-business ou la technologie et l’innovation.

« Il y a quelques mois, nous avons assisté aux actions diplomatiques rapprochant les deux pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et nous nous réjouissons de cette dynamique » a-t-il noté.

Pour sa part, le président de IEBO et de MAI s’est dit heureux de participer au renouvellement des relations économiques et commerciales entre Israël et le Maroc. « Les racines de nombreux Israéliens se trouvent au Maroc où, pendant de nombreuses années, une grande communauté juive a prospéré. Par conséquent, il est tout à fait naturel pour nous aujourd’hui de renouveler et de renforcer la relation entre nos deux pays, en créant un véritable partenariat à long terme en faveur de la promotion de la coopération commerciale. Je voudrais également remercier la CGEM pour cet accord important et historique », a-t-il souligné.

De son côté, le président de la FICC, a affirmé qu’Israël et le Maroc entretiennent « une relation forte qui dure dans le temps ». Grâce à sa situation géographique, le Maroc pourrait être un pont de liaison avec l’Afrique du Nord pour les entreprises israéliennes, a-t-il noté, précisant que le Maroc offre, aux industries automobile, agricole, alimentaire, textile et chimique, une plateforme compétitive pour l’importation.

M. Lynn a également soulevé qu’ »Israël pourrait contribuer au développement du Maroc dans les domaines de l’agriculture moderne, des équipements technologiques, de l’irrigation et des technologies de l’eau, de l’énergie solaire et de la coopération technologique avec l’UE ». D’ailleurs, il existe déjà des liens qui se sont établis avec la communauté d’affaires marocaine et nous assistons à une forte volonté de nouer de nouveaux partenariats avec Israël, a-t-il poursuivi.

Le président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël, Steve O’Hana a, quant à lui, relevé que « ce partenariat sera fructueux vu les motivations qui sont propres aux opérateurs et marocains et israéliens » soulignant l’importance de la volonté des deux parties.

« Je suis honoré et fier de présider le Conseil d’Affaires Maroc-Israël et je m’attacherais à faire en sorte que nos échanges commerciaux soit bénéfiques pour nos deux pays pour le Maroc et pour Israel », a-t-il affirmé.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, CGEM et IEBO ont mis en place un Conseil d’Affaires bilatéral afin de promouvoir la coopération entre les deux secteurs privés, notamment à travers l’échange de missions commerciales, l’organisation d’événements B2B et l’implantation d’entreprises marocaines en Israël et d’entreprises israéliennes au Maroc. Ce Conseil d’Affaires Maroc-Israël est présidé par M. O’Hana pour la partie marocaine.

À noter que l’IEBO regroupe la Manufacturers Association of Israel (MAI), la Federation of Israeli Chambers of Commerce (FICC) et la Israeli Agriculture Organization (IAO).

(Avec MAP)