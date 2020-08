La BEI et Al Amana Microfinance signent un accord de financement pour soutenir les micro-entreprises et TPE marocaines

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Al Amana Microfinance ont signé un accord d’un montant de 3 millions d’euros pour soutenir l’accès au financement et le développement des micro et très petites entreprises marocaines, annonce jeudi un communiqué de la BEI.

Environ 11 560 entrepreneurs ayant un accès très limité aux ressources financières pourront bénéficier de ce projet de financement européen, indique la même source, précisant qu’une attention particulière sera accordée aux femmes avec un objectif de 45%, ainsi qu’au développement des activités génératrices de revenus en zones rurales, à hauteur de 48% de l’enveloppe dédiée, grâce au réseau de distribution d’Al Amana.

La BEI, poursuit le communiqué, accorde une importance cruciale au développement du secteur privé et à la promotion de l’investissement et de l’inclusion économique et sociale, aussi bien au profit des grandes entreprises que pour les Micro et les TPE. Elle est fortement mobilisée pour apporter son appui financier aux micro et très petites entreprises, et aux travailleurs indépendants.

Par cette mobilisation, elle répond à son objectif d’appui au développement du secteur privé et d’encouragement des initiatives novatrices qui contribuent à la création de valeur, d’emplois et de richesses dans les villes comme au cœur des territoires.

Cet accord entre la BEI et al Amana permettra de financer des micro et TPE (prêts inférieurs à 14 000 EUR en ligne avec le montant maximum autorisé par la réglementation marocaine, soit 150 000dhs pour les institutions de microfinance) pour des activités génératrices de revenus accordées dans les zones urbaines et rurales, y compris les travailleur-ses indépendant-es, les propriétaires uniques et les micro-entrepreneur-es.

Ce financement intervient dans le cadre du Mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud créé par l’Union européenne et la BEI pour soutenir le développement du secteur privé, la croissance inclusive et la création d’emplois dans le secteur privé. Il répond pleinement aux objectifs de l’UE et de développement durable des Nations Unies (éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, promouvoir une croissance inclusive et durable, un emploi et un travail décent pour tous).

