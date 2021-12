La 37è édition du Carrefour du Manager ouvre ses portes à Casablanca

Initié par le groupe ISCAE en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), ce forum d’emploi et de recrutement de deux jours organisé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, constitue un cadre propice aux rencontres, aux échanges et à l’insertion professionnelle des étudiants et lauréats des écoles de commerce et offre également l’occasion d’aborder des sujets en phase avec l’actualité économique.

Pour le choix de la thématique de cette édition, les organisateurs relèvent que dans cette conjoncture dictée par une pandémie déstabilisatrice au niveau planétaire, l’économie numérique a renforcé et confirmé son importance dans un écosystème en perpétuelle évolution.

La situation exceptionnelle que vit le monde a transformé de manière durable et significative le fonctionnement des entreprises. Apprentissage à distance, mesures sanitaires renforcées et télétravail sont aujourd’hui autant de paradigmes nouveaux avec lesquels entreprises et employés doivent s’accommoder.

Véritable levier de développement, l’économie numérique fait cependant face à différents enjeux et questionne la place de l’Humain comme capital immatériel précieux, affirment-ils, notant qu’en choisissant ce thème, le carrefour du Manager se veut un espace de débat ouvert sur ces enjeux mais aussi sur les différentes bonnes pratiques dans le domaine.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a mis l’accent sur l’importance de la thématique de cette édition du carrefour du Manager, notant que le Maroc entame un nouveau cap et s’inscrit dans un nouveau modèle de développement.

« Le Maroc qui a franchi beaucoup d’étapes, s’est dimensionné pour être ouvert sur un marché de deux milliards de personnes et doit donc avoir des managers qui ont déjà les qualifications mais qui doivent avoir l’ambition d’aller conquérir ces marchés », a affirmé le ministre à l’adresse de l’assistance dont de futurs lauréats.

Dans ce carrefour du manager, des rencontres et choix s’opèrent et des carrières démarrent avec une quarantaine d’entreprises parmi les meilleures du Maroc, a-t-il dit, en recommandant aux futurs lauréats de faire leur choix en fonction de leurs propres souhaits car « c’est eux seuls qui tracent leur avenir ».

« Il faut oser et nous comptons sur vous pour prendre cette dimension mondiale », a encore insisté le ministre.

Il a, en outre, indiqué dans une déclaration à la MAP et sa chaine d’information M24 que l’ISCAE célèbre aujourd’hui son cinquantième anniversaire avec la présence des anciens directeurs de cette institution reconnue tant au niveau national qu’international, ajoutant que cette école dispose d’un réservoir de 10 000 lauréats avec une carrière exceptionnelle tant au plan national qu’international.

« Nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle étape et une nouvelle genèse de cette institution qui a accompagné toutes les périodes de développement de notre pays et qui est dans la meilleure posture pour accompagner le Maroc dans cette nouvelle étape du Nouveau Modèle de développement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI », a-t-il affirmé.

De son côté, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a souligné que le Carrefour du Manager est devenu un rendez-vous annuel phare pour débattre et échanger autour des questions liées au capital humain, à sa valorisation et à son employabilité.

Il s’est, à cet égard, réjoui du choix du thème central de cette rencontre, en l’occurrence le capital humain sous le prisme de l’économie numérique, renvoyant à deux dimensions importantes et complémentaires, en l’occurrence le rôle du numérique en tant qu’outil incontournable dans la conception et déploiement des méthodes et contenus pédagogiques et la place centrale du numérique en tant que filière de formation à part entière et axe de recherche-innovation important pour doter le Maroc de compétences dont il a besoin pour sécuriser sa trajectoire de développement à moyen et à long terme.

Il a de même mis l’accent sur la priorité accordée au numérique dans le programme gouvernemental 2021-2026, particulièrement pour ce qui est du développement du capital humain, précisant qu’il s’agit d’accélérer la transition numérique du système d’éducation-enseignement à des fins de renforcement de la qualité du système et son adaptation à des situations de crise similaires à celle de la Covid-19 et la connectivité des territoires, en accordant la priorité à l’inclusion des zones reculées.

La priorité du programme gouvernemental en la matière, est en cohérence avec les préconisations du NMD, qui a fait du numérique un levier de transformation transverse et l’a érigé en pari d’avenir pour faire du Maroc une nation numérique, où le potentiel transformationnel des technologies numériques est pleinement mobilisé, a dit le ministre, affirmant dans ce sens que l’ancrage au numérique est un choix incontournable.

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri a, pour sa part, affirmé que la question du capital humain et de l’emploi se pose avec acuité, ajoutant que l’entreprenariat devient aujourd’hui non pas un choix par défaut mais un choix porteur d’espoir dans l’avenir.

Il a estimé que des emplois vont disparaitre par le fait de la robotisation, d’où la nécessité d’enseigner aux jeunes talents d’être prêts en sortant de l’école à épouser ces nouvelles formes de modèles ou « Network organization ».

« Nous assistons à l’enthousiasme des jeunes pour épouser cette nouvelle façon de faire et faire du Maroc un pays entreprenant sur ce sujet », a-t-il ajouté.

La directrice générale du groupe ISCAE, Nada Biaz, a quant à elle, observé que cette édition est exceptionnelle en ce sens qu’elle coïncide avec le cinquantième anniversaire de l’ISCAE, un carrefour entre le monde académique, le monde économique et la recherche scientifique orientée vers l’innovation.

Elle a noté que la thématique de cette édition renforce l’engagement de l’ISCAE à enrichir le débat national autour du capital humain à l’ère du numérique partant de la conviction que la valorisation des compétences et l’arrimage du capital humain au vecteur numérique contribue à libérer les énergies et accélérer la marche vers le progrès.

Ce thème n’est pas fortuit mais illustre le changement de paradigme engendré par la transition technologique tout en prônant la centralité de l’Humain, a-t-elle affirmé.

Véritable temps fort du calendrier des grandes entreprises marocaines à la recherche des talents de demain, ce carrefour est l’occasion pour les chefs d’entreprises et les recruteurs de rencontrer les futurs lauréats et diplômés de l’ISCAE, mais aussi des autres écoles supérieures marocaines.

Cette édition connait la participation de plus de 40 entreprises de tous secteurs et près de 2000 étudiants issus de plusieurs écoles de commerce et d’ingénierie IT.

Cette plateforme réunissant les différents acteurs du marché du travail propose un programme riche et une animation dynamique et interactive qui s’étalera sur deux jours et qui comprend des conférences autour de plusieurs thèmes d’actualité destinés aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants.

« La valorisation du capital humain pour réussir le plan de transformation de l’entreprise’’, « les enjeux du capital humain dans un environnement complexe : évolution ou changement de paradigmes ? », « la digitalisation du processus RH : aspects techniques et fonctionnels », outre les entretiens professionnels : comment s’y prendre ? », figurent parmi les sujets qui seront discutés et débattus par de grands noms de l’écosystème marocain et international dont des Top managers, experts, analystes, enseignants chercheurs et spécialistes de l’économie numérique qui partageront leur expérience et leur savoir-faire.

Cette conférence et ateliers seront suivis de la remise des prix Youth Entrepreneurship Award à l’équipe d’étudiants la plus innovatrice portant un projet RSE.