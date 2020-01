Kénitra : suspension des travaux de construction d’un lycée suite à la chute du toit d’une salle de classe

La direction provinciale de l’éducation et de la formation à Kénitra a indiqué, selon des médias électroniques, qu’un procès-verbal a été établi en coordination avec les autorités locales et les services responsables du projet (l’architecte, le bureau d’études et le bureau de contrôle), en vertu duquel, il a été décidé de désigner un laboratoire d’essais et d’études, afin de procéder à une expertise neutre pour déterminer les anomalies.

Les services compétents de la direction provinciale se sont rendus sur les lieux, dès la diffusion de l’information sur l’accident, pour mener une enquête, affirme la même source, ajoutant qu’il s’agit de l’effondrement du toit d’une seule salle de classe au premier étage du département scientifique.

La construction du lycée qualifiant Al-Khalil à Sidi Taibi s’inscrit, selon la même source, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la direction provinciale et du plan stratégique de développement de la province de Kénitra, afin d’élargir l’offre éducative et de lutter contre l’abandon scolaire.

La direction provinciale de Kénitra veille à suivre les projets qui ont été programmés au niveau de la province, à travers des visites de terrain périodiques effectuées par des techniciens spécialisés, afin de suivre de près la réalisation des travaux dans les divers chantiers, assure-t-on.

(Avec MAP)