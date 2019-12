Karim Cheikh rempile à la tête du GIMAS

Il a été carrément plébiscité, puisque 95% des membres ont voté pour lui. Et pour cause, le bilan des trois ans de son mandat a été visible dans les indicateurs du secteur. Lequel connaît une croissance sur les deux dernières années de plus de 20%, avec des emplois qualifiés de 17 500, dont 42% de femmes, et un taux d’intégration locale de 38%, fait-on savoir. D’après le GIMAS, les clés de ce succès sont indéniablement le partenariat d’exception entre la fédération, le ministère de l’industrie et les organismes étatiques, devenu modèle dans le domaine industriel.