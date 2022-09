Justice : Quatre services numériques lancés par Akhannouch (Vidéo)

Accompagné du ministre de la Justice et de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique, le Chef de gouvernement a procédé, ce mardi 13 septembre, au lancement officiel de quatre nouveaux services numériques du département de la Justice.

Casier judiciaire électronique, portail national électronique de référence des membres des professions juridiques et judiciaires, service de télépaiement des amendes pour contraventions routières relevées par radar fixe et un centre d’appels… Voici les quatre nouveaux services numériques lancés, ce mardi 13 septembre à Rabat, par le Chef de gouvernement.

Aziz Akhannouch a présidé une cérémonie organisée à l’occasion, en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, ainsi que de nombreux hauts fonctionnaires.

Dans son allocution, le Chef de gouvernement a souligné qu’il s’agit d’une « mesure importante qui s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Justice pour s’engager dans le processus de transformation numérique que connaît notre pays ». Il s’agit par ailleurs « d’activer le programme gouvernemental qui veille à la mise en œuvre des directives royales appelant à la transition vers la numérisation dans divers secteurs gouvernementaux, dans le but de simplifier les procédures et les démarches administratives pour les usagers », ajoute Aziz Akhannouch.

Tendre vers plus d’efficacité et de transparence, tout en renforçant la confiance entre l’administration et le citoyen, sont des piliers de l’action gouvernementale qui concrétise aujourd’hui ces quatre chantiers qui vont faciliter la vie aux citoyens.