Justice : Ouahbi entame la digitalisation des procédures judiciaires

Un mémorandum d’entente dans le domaine de la transformation numérique a été signé, vendredi à Rabat, entre les ministères de la Justice d’une part et de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration de l’autre.

En vertu de ce mémorandum d’entente, paraphé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi et la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le département de la Transition numérique veillera à ce que les différentes plateformes numériques participatives soient utilisées par le ministère de la Justice.

De même, le ministère de la Transition numérique assure l’accompagnement et l’assistance technique au ministère de la Justice dans la conception et la réalisation des projets numériques, en plus de le soutenir et de l’accompagner dans la numérisation des démarches administratives conformément à la loi n° 55-19.

En outre, ce mémorandum d’entente a pour objectif de favoriser la numérisation des procédures judiciaires, un chantier stratégique de la réforme globale de la justice, et s’inscrit également dans le cadre du projet de transformation numérique de la justice qui vise principalement à améliorer les services publics rendus aux usagers.

Intervenant à cette occasion, M. Ouahbi a affirmé que la transformation numérique du ministère est un chantier stratégique qui a pour but de fournir aux usagers des services numériques accessibles.De même, il a ajouté que le ministère aspire à assurer une refonte des sites web du ministère et la numérisation des services de justice.

Pour le ministre, l’accélération de la numérisation va de pair avec la gestion des données et leur échange de manière sécurisée pour le bien et l’accélération des procédures aux services des justiciables.

De son côté, Mme Mezzour a salué le dynamisme du ministère de la Justice en matière de digitalisation, affirmant que sa transformation numérique est un chantier stratégique.

Le système judiciaire joue un rôle important dans la vie des citoyens et dans la promotion des investissements, a-t-elle relevé, soulignant que le Nouveau modèle de développement (NMD) considère la numérisation des services publics comme un moyen d’intégration économique, sociale et territoriale.

Ce mémorandum d’entente instaure le partage et l’échange d’expériences dans le domaine du numérique entre les deux ministères, ainsi que dans le domaine du développement des capacités et des compétences humaines. Il prévoit également l’organisation de séminaires et d’ateliers communs sur le numérique.