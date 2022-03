Jeux électroniques : le ministère de la Jeunesse et la FRMJE s’allient

Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Rabat, entre le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le président de la Fédération Royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE), Hicham Lakhlifi.

Cette initiative vise à renforcer les prestations des maisons des jeunes avec des espaces dédiés aux jeux électroniques jusqu’à l’an 2026 et à organiser un concours e-botola en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), explique un communiqué du ministère.

Parallèlement, la convention entend accompagner l’évolution du marché international des jeux électroniques dont la valeur se chiffre à 160 milliards de dollars annuellement, ajoute la même source, soulignant que cet état de fait rend nécessaire une forte adhésion du Maroc.

Le texte signé vient également répondre aux attentes de la jeunesse marocaine en ce qui concerne le développement des maisons de jeunes et la création d’espaces de divertissement pour renforcer leurs compétences et techniques dans ce domaine et leur ouvrir, par conséquent, la porte des compétitions internationales.

A ce jour, 28 maisons de jeunes ont été équipées d’espaces de jeux électroniques et il est prévu de porter ce nombre à 100 durant l’année courante, conclut le communiqué.