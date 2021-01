Intégration de 165 nouveaux médicaments dans le guide des médicaments remboursables au titre de l’assurance maladie obligatoire de base

Il est à souligner que 70 médicaments de cette liste additive rentrent dans la prise en charge des affections de Longues Durée aux différents stades de leur évolution comme le cancer dont le cout de traitement constitue un frein d’accès aux assurés, l’HTA, le diabète, le Rhumatisme psoriasique et l’hépatite B et C et la dépression; mais aussi des classes thérapeutiques concernant la fertilité qui pendant des années est restée une aspiration et une exigence astreignante ce qui profiterait à de grands groupes d’assurés.

Par ailleurs, d’autres produits alternatifs pour la prise en charge de certaines pathologies fréquentes comme les anti-thrombotiques, les antibiotiques, les antidiabétiques et les anti-glaucomateux, et le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive font partie de cette liste additive, permettant ainsi une prise en charge optimale des patients souffrant de ces pathologies.

Consciente de l’importance primordiale de remboursabilité des médicaments pour faciliter l’accès au traitement au profit des assurés dans le cadre de l’AMO, l’ANAM, depuis 2006 jusqu’à la publication de l’arrêté ministériel susmentionné, a inclus 4668 médicaments remboursables dont 3015médicaments génériques soit 67 % tel qu’ils figurent sur le GMR consultable sur le site web de l’ANAM www.anam.ma.