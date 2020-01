Insolite. Que fait ce poteau au beau milieu de la chaussée ?

Nous sommes à Ain Aouda, à quelques minutes seulement de Rabat, en 2020. Que fait ce poteau au beau milieu de la chaussée ? D’ailleurs aucune signalisation n’avertit de l’obstacle qui semble avoir poussé sans prévenir. Partant du fait qu’il est impossible qu’il soit «programmé» initialement ou qu’il figurait sur le plan d’aménagement, on se demande alors où sont passés les nombreux responsables concernés (la commune et ses ingénieurs, les gens des services publics, les yeux qui ne dorment jamais…). Et là on est presque sûr que c’est parti pour longtemps avant que quelqu’un ne fasse la remarque à un responsable qui, à son tour, va déclencher le processus, et dans 5 ou 6 ans on sera débarrassé de cette éternelle carence.