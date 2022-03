Industries agroalimentaires et pharmaceutiques: 13 conventions d’investissement conclues pour plus de 1,73 MMDH

13 conventions d’investissement dans les secteurs des industries agroalimentaires et pharmaceutiques viennent d’être signées ce mercredi à Rabat. Elles totalisent plus de 1,73 milliard de dirhams (MMDH) et devraient générer plus de 1.780 emplois directs et 2.700 indirects, ainsi qu’un chiffre d’affaires additionnel de plus de 2,9 milliards de dirhams.

S’agissant de l’agroalimentaire, ces conventions portent sur la réalisation de 10 projets d’un montant d’investissement de plus 1,2 milliards de dirhams, générant plus de 1500 emplois directs et 2400 indirects.

Quant au secteur pharmaceutique, ces conventions d’investissement portent sur 3 projets d’un montant de 531,4 millions de dirhams qui permettront de créer 280 emplois directs et 300 indirects.

Répartis sur cinq régions, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, l’Oriental, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-El Hoceima, les 10 projets d’investissement de l’agroalimentaire, accompagnés dans le cadre du contrat-programme pour le développement des industries agroalimentaires, relèvent des filières de l’industrie d’écrasement d’agrumes et de production de jus; de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie; des pâtes alimentaires et couscous; de transformation des fruits et légumes et de l’industrie laitière.

En plus de la valorisation et de la transformation industrielle de la production agricole régionale et nationale en agrumes, en lait et en fruits et légumes, ces investissements dans l’agroalimentaire s’inscrivent aux priorités stratégiques de substitution des importations par des produits locaux répondant aux besoins du marché national en produits agroalimentaires, particulièrement, le fromage fondu, le concentré et jus d’agrumes, le concentré de tomates et les produits de la biscuiterie et de la chocolaterie. Mais, au-delà du marché local, ces nouveaux investissements aspirent à développer les exportations agroalimentaires avec une gamme de produits diversifiés et à forte valeur ajoutée.

Pour ce qui est du secteur pharmaceutique, les 3 projets d’investissement, accompagnés dans le cadre du contrat de performance de l’écosystème médicaments, relèvent de la filière de la fabrication des génériques. Situés dans la région de Casablanca – Settat, ces projets portent ainsi sur la fabrication et le conditionnement exclusifs des médicaments injectables stériles en poches, la production des médicaments de premiers génériques destinés au marché local et à l’export et sur la fabrication des concentrés pour hémodialyse et la commercialisation des produits pharmaceutiques.

Visant à répondre à la demande croissante du marché national en médicaments, ces projets d’investissement ont également pour objectif d’augmenter la capacité nationale de fabrication de génériques à forte valeur ajoutée et de développer certaines formes galéniques telles que les injectables.

Signature de conventions d’investissement : Les 10 projets de l’agroalimentaire

Société Description du projet BERKANE JUICE PROCESSING (Groupe Zniber) Mise en place d’une unité d’écrasement d’agrumes au niveau de l’Agropole de Berkane MODERN CHEESE FARM (Groupe Anouar Invest) Mise en place d’une unité industrielle spécialisée dans la production de fromages fondus et frais NEXT SNACKING INDUSTRY Mise en place d’une unité industrielle de production de snacking sucrés (biscuits et chocolats) MAYDER’S Mise en place de lignes de production de confiserie et de biscuiterie FORTUNE MAROC Construction d’une plateforme industrielle pour fabrication de produits de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie. MOONY PASTA (Groupe Cap Holding) Mise en place d’une unité industrielle de production de pâtes alimentaires et couscous ATELIER CROC MAROC (Groupe Cap Holding) Mise en place d’une unité industrielle de biscuiterie, boulangerie et pâtisserie industrielles LES CONSERVES DE MEKNES Modernisation et augmentation de production des lignes « concentré de Tomate » et » confitures » COLAINORD Mise en œuvre d’une unité de production de yaourt à boire et renforcement des capacités de traitement de lait UHT EXTRALAIT Mise en place d’une nouvelle unité de production de lait pasteurisé et extension de l’atelier de production de yaourts.

Signature de conventions d’investissement : Les 3 projets du secteur pharmaceutique