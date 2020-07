Industrie : baisse de l’indice des prix à la production en juin 2020

Cette baisse résulte de la diminution des prix de l' »Industrie chimique » de 8,7%, de la « Métallurgie » (3,5%), de la « Fabrication de boissons » (0,9%) et des « Industries alimentaires » et la « Fabrication de meubles » (0,2%), explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) de juin 2020.

En revanche, les prix de la « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » et de l' »Industrie d’habillement » ont augmenté de 0,2%, alors que ceux de la « Fabrication de textiles » et de la « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques » ont affiché des hausses respectives de 0,3% et 0,1%.

Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité» et de la « Production et distribution d’eau » ont connu une stagnation au cours du mois de juin 2020.

(Avec MAP)