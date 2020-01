Inauguration du marché de gros au poisson de Tétouan [En vidéo]

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch a inauguré, ce vendredi 31 janvier, le nouveau marché de gros au poisson de Tétouan, visant à moderniser et mieux organiser le commerce en gros de poisson au niveau de la région.

La création de ce marché, qui a été inauguré en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Mohamed Mhidia, s’inscrit dans le cadre d’une vision de développement d’un réseau national de 10 marchés de gros au poisson, dédiés à la 2ème vente.

Mis en place sur une superficie de 2 hectares, dont près de 2.167 m2 construits, pour un investissement total de 40 millions de dirhams (MDH), cette plateforme moderne de commercialisation des produits de la mer répond aux objectifs du Plan Halieutis et assurera l’approvisionnement régulier de la région en poisson.

Le marché de gros au poisson de Tétouan est le 10ème et dernier marché inauguré dans le cadre du Plan Halieutis, a indiqué M. Akhannouch dans une déclaration à la presse, précisant qu’il permet de s’approcher du marché du détail et d’assurer la commercialisation du poisson dans les meilleures conditions, en respectant les normes les plus strictes en matière d’hygiène et de salubrité.

L’activité des marchés de gros au poisson permet de commercialiser près de 167.000 tonnes de produits de la pêche annuellement, a rappelé le ministre, notant que ce nouveau marché de Tétouan, aux côtés des marchés de gros au poisson récemment inaugurés à Tanger et Agadir, permettra d’augmenter davantage ce chiffre.

Pour sa part, le président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Youssef Benjelloun, a expliqué que ce 10ème et dernier marché de gros au poisson inauguré à Tétouan vient prouver que le Plan Halieutis a répondu à l’ensemble de ses objectifs en termes d’infrastructures de marchés de gros au poisson dédiés à la 2ème vente.

Ce marché répond aux normes de qualité des produits et offre des conditions favorables pour la 2ème vente du poisson au profit des professionnels, a-t-il ajouté, faisant savoir que cette structure permet également de minimiser le nombre des intervenants lors de l’opération de commercialisation, ce qui permettra aux professionnels d’accéder aux produits à de meilleurs prix.

Le nouveau marché comporte notamment une halle d’exposition et de vente à température contrôlée, une chambre froide, des locaux techniques, une unité de lavage des caisses, une guérite de contrôle, des locaux communs, ainsi que des bureaux administratifs, outre un laboratoire vétérinaire.

En plus du marché de Tétouan, le réseau compte 9 autres structures similaires et couvre les villes de Tanger, Agadir, Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Béni-Mellal, Meknès et Taza. L’activité des marchés de gros au poisson avait permis en 2018, de commercialiser près de 151.000 tonnes de poisson pour une valeur de plus de 610 MDH.

Il est à noter que la région Tanger-Tetouan-El Hoceima connaît des volumes de débarquements de poissons au niveau des ports, allant jusqu’à 30.000T/an.

(Avec MAP)