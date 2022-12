IFFHS Awards 2022 : Regragui candidat au prix du meilleur sélectionneur national au monde

Le coach de l’équipe du Maroc Walid Regragui, devenu le premier cadre technique africain et arabe à mener son équipe aux demi-finales du Mondial de football, est candidat au prix du meilleur sélectionneur national au monde, décerné par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).

Regragui figure dans une liste de candidats dévoilée, dimanche, par l’IFFHS sur son site web et comptant, entre autres, le sélectionneur de l’équipe de l’Argentine Lionel Scaloni, vainqueur du Mondial-2022, le Français Didier Deschamps, finaliste au Qatar et lauréat du trophée en 2020, et Zlatko Dalić, qui a décroché la troisième place du dernier Mondial avec la Croatie.

Selon l’IFFHS, le candidat qui succédera au sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, sera connu début janvier 2023.

Regragui, qui a pris les rênes de la sélection marocaine en remplacement de Vahid Halilhodzic, a réussi à bâtir une équipe compétitive qu’il a guidée au 2ème tour de la Coupe du monde au Qatar en tant que leader du groupe F, devant de fortes équipes comme la Croatie et la Belgique, avant de s’offrir l’Espagne, puis le Portugal et d’atterrir au dernier carré.

L’ancien international marocain, 47 ans, nommé à la tête des Lions de l’Atlas quelques mois avant le début du Mondial, s’est également illustré avec le Wydad de Casablanca en remportant la Ligue des champions d’Afrique et le Championnat du Maroc. Il compte à son actif d’autres expériences en tant qu’entraîneur avec le FUS de Rabat et Al Duhail qatari.