Hydrogène Vert : Partenariat entre l’IRESEN, l’UM6P et l’OCP pour la création de la plateforme « Green H24 » dédiée à la R&D et innovation

Un accord- cadre de coopération portant sur la mise en place de la plateforme technologique « Green H24 » dédiée à la R&D et à l’innovation dans la filière de l’hydrogène vert et ses applications (« Power-To-X »: PtX), a été signé au campus de Benguérir de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), entre l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et en Énergies Nouvelles (IRESEN), l’UM6P et le Groupe OCP.