Huawei s’installe au Morocco Mall

Huawei poursuit son développement au Maroc et introduit son programme novateur « Intelligent Life » avec le lancement de deux magasins phares, Huawei Experience Store (HES) au Morocco Mall et Huawei Experience Store-R (HES-R) sur le boulevard Zerktouni. Les deux stores proposent des espaces confortables et futuristes inspirés par la nature et permettent aux clients de vivre une expérience pratique et d’explorer les dernières innovations technologiques de Huawei, indique l’entreprise dans un communiqué.

Ces deux ouvertures viennent consolider la position de Huawei en tant que marque symbole de l’innovation abordable dans le Royaume, offrant un meilleur choix et une expérience plus complète aux consommateurs locaux, ajoute la même source.

« Le Maroc est un marché essentiel dans notre stratégie de développement de la vente au détail et dans la poursuite de nos objectifs en vue de devenir un leader dans ce secteur et nous sommes fiers de laisser une empreinte durable aujourd’hui dans le Royaume avec le lancement de nos deux stores HES et HES-R au Morocco Mall et sur le boulevard Zerktouni. Huawei s’efforce de fournir aux consommateurs marocains un accès aux meilleures technologies, à des produits de qualité exceptionnelle et à des services haut de gamme afin de développer des moyens plus efficaces de rester en contact. Ces deux stores redéfinissent la vente au détail avec notre projet ‘Intelligent Life’, qui offre une excellente occasion aux clients nouveaux et existants de Huawei de faire l’expérience directe de notre dernière innovation en matière d’expérience client », a déclaré Eric Longfeng, directeur général de Huawei en Afrique du nord.

Davantage que des points de vente traditionnels, les stores sont des lieux de rencontres et d’expériences entre Huawei et ses utilisateurs. Les magasins proposent de découvrir l’ensemble de l’écosystème des produits et services de la marque. Ils accueilleront le public lors d’événements dédiés, par exemple à la photographie ou encore à la démonstration de smartphones avant même leur commercialisation.

(Avec MAP)