Hôtellerie : Prochaine ouverture d’un Canopy by Hilton à Casablanca

Le groupe Hôtelier Hilton a signé un contrat de gestion avec un véhicule d’investissement géré par Yamed Capital, opérateur dans l’immobilier au Maroc, en vue de l’ouverture d’un hôtel sous l’enseigne « Canopy by Hilton », indique un communiqué de l’opérateur touristique. Ce premier hôtel « Canopy by Hilton Casablanca» comprendra 158 chambres. Situé au plein cœur du « Triangle d’Or » de Casablanca, cet établissement hôtelier, fera partie de « Metropolitan », un tout nouveau projet en cours de développement, destiné à un usage mixte (résidentiel, commercial et hôtelier). Noyau central du projet, Canopy by Hilton Casablanca Les Arènes comprendra trois restaurants et un centre de conférences intégrant quatre salles de réunion et une grande salle polyvalente. A cela s’ajouteront une salle de sport, un SPA et une piscine extérieure. L’hôtel prévoit d’ouvrir ses portes et de recevoir ses premiers clients à partir de 2024.

« Casablanca est la capitale économique et financière du Maroc, située au noyau du réseau routier interurbain au Maroc. Le choix de cette ville pour dévoiler Canopy by Hilton représente une étape importante dans notre plan de développement au Maroc », affirme Carlos Khneisser, Vice-Président en charge du Développement pour la région Moyen-Orient et Afrique de Hilton, avant d’ajouter : « Je suis ravi que nous ayons pu conclure cet accord avec Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au Maroc, afin d’implanter un tout nouvel hôtel au cœur du projet Metropolitan sur le site des Arènes, à Casablanca ».

Pour rappel, durant le XXème siècle, les Arènes de Casablanca représentaient le pôle culturel et artistique d’excellence de la métropole. Un lieu incontournable où se sont produits de grands artistes marocains ainsi que des stars internationales, tels que Johnny Hallyday, Ray Charles, Fayrouz et Dalida. De nos jours, ce quartier, qui abrite les restaurants et les boutiques les plus huppés de la ville, est devenu une destination de choix, où l’histoire part à la rencontre de la modernité.