Hôtellerie : Le Maroc, un hub stratégique vers l’Afrique

Au Maroc, Radisson Hotel Group compte déjà 6 hôtels en exploitation avec un total de 1375 chambres et 5 hôtels en développement.

Ses dernières réalisations, désormais opérationnelles, comptent les resorts d’Al Hoceima, Taghazout et Saïdia après les lancements réussis de Casablanca et Marrakech, s’ajouteront à ce portefeuille d’autres destinations qui viendront affirmer l’engagement du groupe pour un tourisme durable créateur de valeur ajoutée au Maroc et dans la région.

Casablanca : Des ambitions pour les années à venir

Le groupe continue son plan de croissance avec deux hôtels en construction pour consolider l’assiette hôtelière de Casablanca.

Le premier hôtel est le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle avec un actif de 133 chambres et suites. Son ouverture concrétisera la promesse d’un cadre idéal pour les clients d’affaires et de loisirs.

La deuxième ouverture est particulièrement attendue par les aficionados de l’urbanisme et de l’histoire Art Déco de Casablanca, il s’agit de la réouverture du mythique hôtel Lincoln dont la façade est classée patrimoine historique.

L’hôtel comptera plus de 120 chambres réparties sur trois niveaux à côté de plusieurs espaces de co-working, de séminaires modulables, un spa, des restaurants et bars, un salon de thé, ainsi qu’un parking couvert sur deux niveaux de sous-sols.

Cet édifice iconique constitue un territoire stratégique pour le groupe hôtelier qui considère Casablanca comme ville prioritaire dans la feuille de route de son développement.

«Notre expansion au Maroc se veut ancrée dans la culture et le patrimoine Marocains et donne au groupe l’impulsion nécessaire à une solide croissance dans la région, tout en confortant nos ambitions pour les prochaines années et nos engagements vis-à vis de nos communautés et parties prenantes” témoigne Alban Mabille de Poncheville, Director Business Development North Africa.