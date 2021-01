HCP : Les ménages ressentent une amélioration des services de santé au Maroc en 2020

« En 2020, 60,2% des ménages perçoivent une dégradation de la qualité des services de santé contre 11,4 % qui perçoivent son amélioration. Ces proportions étaient de 68,3% et 6,9% respectivement en 2019 », précise le HCP qui vient de publier les résultats de son enquête permanente de conjoncture auprès des ménages.

Le solde relatif à cet indicateur est passé ainsi, à -48,9 points contre -61,4 points en 2019.

Par ailleurs, le HCP fait savoir qu’en 2020, 57,1% des ménages perçoivent une amélioration de la qualité des prestations administratives contre 16,5% qui perçoivent sa dégradation, précisant que le solde qui résume cette opinion a enregistré 40,6 points contre 36,6 points en 2019.

Pour ce qui est de la protection de l’environnement, l’opinion des ménages s’est aussi améliorée en 2020, avec un solde de 32 points contre 16,9 points en 2019.

Concernant la situation des droits de l’Homme, 41,8% des ménages marocains pensent que la situation s’est améliorée, contre 30,8% enregistré en 2019. Le solde relatif à cet indicateur est passé de 7 à 26 points durant cette période.

En matière de services de l’enseignement, 49,4% contre 20,5% des ménages ont ressenti une dégradation de la qualité. Le solde relatif à cet indicateur est passé de -33,1 points en 2019 à -29 points en 2020.

En plus des indicateurs trimestriels, le HCP calcule à la fin de chaque année le solde relatif à la perception par les ménages de certaines composantes de leur environnement, dont la variabilité n’est pas significative d’un trimestre à l’autre. Il s’agit de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’opinion des ménages sur la situation des droits de l’Homme, la protection de l’environnement et la qualité de certains services publics.

(Avec MAP)