HCP : Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine en baisse à 40H au T3

Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine est passé de 45 à 40 heures au 3ème trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à la même période un an auparavant, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ce nombre a nettement reculé dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) de 46 à 39 heures, dans l’industrie (y compris l’artisanat) de 48 à 43 heures et dans les services de 48 à 43 heures, précise le HCP dans une note d’information sur l’évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020.

S’agissant du nombre total d’heures travaillées par semaine, il s’est établi à 409 millions heures au 3ème trimestre de cette année, en recul de 14,6% des heures de travail. Cette baisse correspond à 1,46 million emplois à temps plein.

Le volume d’heures travaillées par semaine est ainsi passé de 293 millions à 254 millions heures en milieu urbain (-13,3%) et de 186 millions à 155 millions heures en milieu rural (-16,6%). La baisse relative des heures travaillées par semaine a été plus élevée parmi les femmes (-25,1% à 60 millions heures) que parmi les hommes (-12,5% à 349 millions heures).

Cette baisse a touché également tous les secteurs, 36 millions heures dans les services (-15%), 17 millions dans l’agriculture, forêt et pêche (-13,2%), 9 millions dans l’industrie y compris l’artisanat (-14,6%), et 8 millions dans les BTP (-15,9%).

Le nombre d’heures travaillées par semaine a diminué pour tous les groupes d’âge durant la période, mais la baisse relative la plus forte a été observée parmi les jeunes de 15 à 24 ans (-27%). Cette baisse est de l’ordre de 16,8% pour les 25-34 ans, 13,9% pour les 35-44 ans et de 10,1% pour les 45 ans ou plus.

